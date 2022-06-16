Сейчас украинские тепличные комбинаты продают томаты по 30-50 грн/кг.

Растущее предложение местных тепличных томатов и достаточно сильная конкуренция с импортом провоцирует дальнейшее снижение цен на рынке томатов в Украине.

Как сообщили аналитики платформы EastFruit, еще в конце мая украинским тепличным комбинатам удавалось продавать томаты по 50-80 грн/кг, а сейчас цены на них обвалились до 30-50 грн/кг.

"Во-первых, на украинском рынке присутствует и импортная продукция. По состоянию на середину июня, тепличные томаты из Турции предлагаются в Украине в нижнем ценовом диапазоне – по 30-40 грн/кг. В относительно премиальном сегменте украинского рынка представлена также продукция из Польши и Нидерландов, цены на которую доходят до 50 грн/кг", - говорится в сообщении.

Во-вторых, по словам экспертов, на ситуации сказываются и объективные причины текущих рыночных условий в стране. В связи с массовым выездом населения за пределы Украины из-за агрессии России, спрос на томаты и другую плодоовощную продукцию существенно просел. К тому же, доходы оставшегося в стране населения также снизились, еще больше сузив возможности продаж на внутреннем рынке.

Как отметили аналитики, эти же причины продолжат и далее оставаться основополагающими факторами на украинском рынке, и дальнейшая ситуация будет зависеть от возможности сбалансировать падение спроса на продукцию в стране снижением ее предложения из оккупированных регионов.

"Насколько это выровняет ситуацию для стационарных теплиц в оставшихся регионах Украины в летний период, сказать пока довольно сложно. С одной стороны, население Украины постепенно возвращается в страну, но его покупательская способность пока остается довольно невысокой. С другой стороны, традиционная жесткая конкуренция в летний период может вполне заместиться поставщиками импортных томатов, которые пока являются одной из главнейших причин продолжающегося снижения цен на рынке", - подчеркнули эксперты.

Как сообщал УНИАН, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что в Украине сейчас можно почувствовать дефицит на ранние овощи: томаты, огурцы и зелень.

По его словам, уже ощущается нехватка ранних весенних овощей из-за оккупации Юга Украины. Во-первых это ощущается ценами на эти овощи, потому что они есть не в достаточном количестве. Также могут вырасти цены на импортные овощи и фрукты.

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