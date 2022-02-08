Крупнейший экспортер свинины - Дания.

За январь Украина импортировала 6,62 тыс. тонн свинины, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).

"В структуре импорта мороженая свинина занимает 30% (1,9 тыс. тонн), а свежая или охлажденная свинина – 70% (4,6 тыс. тонн). Ключевым экспортером этой продукции остается рынок ЕС: Дания – 3 160 т; Нидерланды – 1 103 т; Бельгия – 954 т; Польша – 720 т; Испания – 364 т", - говорится в сообщении.

Отмечается, что увеличение импорта в январе вызвано следующими факторами: с 1 января обновляется импортная квота для ЕС, которая предусматривает беспошлинный ввоз продукции (20 тыс. т в год); цены на рынке свинины в ЕС остаются стабильно низкими с октября и до сих пор по сравнению с украинскими, за счет перенасыщения товара; медленное "сезонное" снижение закупочных цен после праздников.

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"В январе странам ЕС было очень выгодно экспортировать свинину в Украину, но в ближайшей перспективе темпы поставок будут сокращаться, поскольку сейчас на внутреннем рынке Украины закупочные цены на живец свиней снижаются. Дальнейший рост импорта можно будет фиксировать ближе к апрелю и весенним праздникам", - дал прогноз аналитик УКАБ Максим Гопка.

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