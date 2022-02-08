За январь Украина импортировала 6,62 тыс. тонн свинины, что в 4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщили в Украинском клубе аграрного бизнеса (УКАБ).
"В структуре импорта мороженая свинина занимает 30% (1,9 тыс. тонн), а свежая или охлажденная свинина – 70% (4,6 тыс. тонн). Ключевым экспортером этой продукции остается рынок ЕС: Дания – 3 160 т; Нидерланды – 1 103 т; Бельгия – 954 т; Польша – 720 т; Испания – 364 т", - говорится в сообщении.
Отмечается, что увеличение импорта в январе вызвано следующими факторами: с 1 января обновляется импортная квота для ЕС, которая предусматривает беспошлинный ввоз продукции (20 тыс. т в год); цены на рынке свинины в ЕС остаются стабильно низкими с октября и до сих пор по сравнению с украинскими, за счет перенасыщения товара; медленное "сезонное" снижение закупочных цен после праздников.
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"В январе странам ЕС было очень выгодно экспортировать свинину в Украину, но в ближайшей перспективе темпы поставок будут сокращаться, поскольку сейчас на внутреннем рынке Украины закупочные цены на живец свиней снижаются. Дальнейший рост импорта можно будет фиксировать ближе к апрелю и весенним праздникам", - дал прогноз аналитик УКАБ Максим Гопка.
Цены на мясо в Украине:
- Цены на куриное филе, говядину и свинину в сентябре 2021 года по сравнению с декабрем предыдущего года выросли на 25,5%, 18,8% и 7,4% соответственно.
- В октябре 2021 года в Украине цены на говядину взлетели до годового максимума. В частности, в Киеве средняя цена на говядину колебалась от 130 гривен за килограмм фарша, до почти 400 гривен за килограмм стейка.
- Эксперты прогнозировали, что цены на мясо в Украине могут взлететь вдвое.
- В ноябре 2021 года килограмм свинины продавали в среднем по 131 гривне.
- По состоянию на 16 ноября 2021 года на одном из рынков Киева генеральское сало стоило 350 гривен за килограмм, обычное сало – 170 грн.
- По состоянию на 13 декабря 2021 года, на фоне заоблачных цен импорт свинины в Украину превысил экспорт в 10 раз.
- По состоянию на начало декабря 2021 года количество свиней в сельскохозяйственных предприятиях Украины составило 3,61 млн гол, что на 1,1% меньше, чем на соответствующую дату прошлого года.
- По итогам 2021 года в Украине выросли закупочные средние цены на мясо.
- По состоянию на 14 января 2022 года средняя цена свинины в живой массе составила 48,5 грн/кг, что на 2,5% ниже, чем в прошлом.
- По состоянию на 4 февраля 2022 года средняя цена свинины живой массой уменьшилась на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 43,7 грн/кг.