Самая низкая цена - в областях Западной Украины.

Средняя цена свинины живой массой на этой неделе уменьшилась на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей и составила 43,7 грн/кг.

Об этом сообщили аналитики Ассоциации "Свиноводы Украины" (АСУ).

"По результатам предыдущих торгов операторы центральных и восточных областей пересмотрели цены на 0,5-2 грн/кг в сторону понижения. Поэтому ценовой коридор в этих регионах понизился до 43-45 грн/кг. Однако на Западе страны произошла стабилизация цен в диапазоне 42-43,5 грн/кг", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что представители мясопереработки ожидают на следующей неделе стабилизации цен закупки.

"Торговля свининой идет планово и соответствует обычным сезонным тенденциям, а спрос и предложение на рынке живца относительно уравновешены", - отметили мясопереработчики.

Как сообщал УНИАН, за 2021 год говядина выросла в цене на 18%, свинина – на 8%, куриное филе – на 22%, а целая тушка – на 20%.

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