В частности, речь шла о расширении поставок аграрной продукции на рынки обеих стран.

Украина и Китай обсудили потенциальное сотрудничество и новые проекты сфере в промышленности, инфраструктуры и агропромышленного комплекса.

Читайте такжеКитай открыл свой рынок для украинской черники

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства по итогам встречи министра Игоря Петрашко с послом Китайской Народной Республики Фань Сяньжуном.

"Относительно АПК, в частности, речь шла о расширении номенклатуры аграрной продукции на рынках сторон и росте объемов торговли между Украиной и КНР", - говорится в сообщении.

Петрашко подчеркнул, что торговля с Китаем является стратегически важным направлением для Украины.

"КНР - номер один по объему товарооборота среди партнеров Украины в мире (при условии, если мы рассматриваем торговлю с ЕС как с отдельными странами). Потенциал сотрудничества огромен, поэтому мы всячески поддерживаем углубление нашего торгово-экономического сотрудничества", - приводятся в сообщении слова министра.

По словам Петрашко, географическое положение Украины – важный фактор для поиска возможностей в треугольнике Украина - Китай - ЕС. Министр добавил, что зона свободной торговли с ЕС и начало торговой либерализации с Китаем может предоставить в будущем существенные преимущества в реализации совместных стратегических проектов.

Справка УНИАН

Товарооборот Украины и КНР в 2019 году составил 12,8 миллиарда долларов, что на 30,5% больше, чем годом ранее.

За 6 месяцев 2020 года товарооборот между странами вырос до 6,6 миллиарда долларов, что на 21,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Анна Нагорная