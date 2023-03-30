Реструктуризированная программа, в рамках которой выделят средства, также станет дополнением к ранее объявленным пакетам помощи в рамках проекта Всемирного банка.

Всемирный банк предоставит средства в размере 132 миллиона долларов для достижения новых целей по поддержке восстановления украинского сельскохозяйственного производства, которое пострадало от полномасштабной войны.

Средства будут выделены в рамках реструктуризации существующей программы "Ускорение частных инвестиций в сельское хозяйство Украины". Об этом сообщается на сайте Всемирного банка.

В частности, средства будут доступны для государственных программ, направленных на улучшение доступа к финансированию с помощью кредитных программ "5-7-9" и частичного гарантирования кредитов для малых фермерских хозяйств, диверсификации сельскохозяйственного производства через поддержку садоводства и улучшения управления дефицитом водных ресурсов и адаптации к изменениям климата.

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Отмечается, что реструктуризированная программа дополнит деятельность других партнеров по развитию, в частности, таких как ООН, Европейского Союза и Агентства США по международному развитию (USAID) в поддержке восстановления сельскохозяйственного сектора.

Она будет вносить вклад в инициативу устойчивости сельского хозяйства в Украине, начатую USAID в начале августа 2022 года, целью которой является мобилизация финансирования в размере 250 млн долларов на поддержку сельскохозяйственного сектора Украины.

Реструктуризированная программа также станет дополнением к ранее объявленным пакетам помощи в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления" (PEACE), что помогает правительству Украины продолжать предоставлять важные услуги и выполнять основные государственные функции в разгар продолжающейся войны.

Отмечается, что осуществляемые при содействии Всемирного банка программы финансирования государственных расходов в Украине структурированы таким образом, чтобы минимизировать риск коррупции.

"Финансирование предоставляется за уже выполненные расходы, связанные с государственными услугами, и после процесса верификации. Он должен подтвердить, что средства поступают к конечным бенефициарам и непосредственно поддерживают граждан Украины", - добавили в учреждении.

Финансовая поддержка Украины от Всемирного банка

Как сообщал УНИАН, накануне, 29 марта, в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1 млрд 253 млн долларов. Средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

Ранее в феврале группа Всемирного банка объявила о дополнительном грантовом финансировании для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов. Средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID) и являются прямой бюджетной поддержкой Украины. 28 марта украинское правительство приняло распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере 2,5 млрд долларов.

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