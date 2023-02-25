Средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID).

24 февраля группа Всемирного банка объявила о дополнительном грантовом финансировании для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Как сообщается на сайте учреждения, этот грант является прямой бюджетной поддержкой правительства Украины и предоставляется в рамках проекта банка "Государственные расходы на поддержку административной способности Украины" (PEACE) для обеспечения непрерывности предоставления основных услуг и осуществления главных функций правительства в условиях войны, которая продолжается.

Средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID). Их переведут правительству Украины после того, как его приемлемые расходы проверит Всемирный банк.

Видео дня

"Сегодняшний дополнительный финансовый пакет для программы PEACE продолжает ряд предоставленных ранее грантов и будет направлен на поддержку ключевых секторов, в частности, систем образования и здравоохранения, выплату пенсий, финансовую помощь внутренне перемещенным лицам, поддержку программ социальной помощи, финансирование зарплат работников государственного сектора, которые предоставляют основные услуги", - говорится в сообщении.

По словам президента группы Всемирного банка Дэвида Малпасса, Всемирный банк мобилизовал 20,6 млрд долларов на поддержку Украины с тех пор, как началась война. Из этой суммы 18,5 млрд долларов уже выплачено, это была помощь для более 12 млн украинцев.

Финансовая помощь для Украины: детали

Европейский Союз выделит 17,4 млн евро на цифровые изменения в Украине.

Премьер-министр Фумио Кисида объявил, что Япония предоставит Украине новый пакет финансовой помощи в размере $ 5,5 млрд.

Министры финансов "Большой семерки" еще раз осудили войну России в Украине накануне ее годовщины и обязались увеличить финансовую поддержку Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: