С начала года Украина получила почти 5 млрд долларов поддержки от ЕС, более 2 млрд долларов поддержки от США.

Украинское правительство приняло распоряжение для получения в этом году второго гранта США в размере 2,5 млрд долларов, которые поступят через проект Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития.

Об этом сообщается на Правительственном портале со ссылкой на речь премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. По его словам, еще 150 млн долларов предоставят другие наши партнеры.

"Эти средства поступят через проект Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития. Это позволит привлечь уже второй в этом году транш в размере 2 млрд 660 млн долларов. На что пойдут эти средства? Зарплаты нашим спасателям, учителям, врачам, на помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с начала года Украина получила почти 5 млрд долларов поддержки от ЕС, более 2 млрд долларов поддержки от США.

"Имеем договоренность о новой программе с МВФ. Получили финансовую помощь от Великобритании, Всемирного банка, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии и Эстонии. Норвегия продлила программу выплат для 50 тысяч украинцев, которые находятся в сложных жизненных условиях и пострадали от российской агрессии. Так же продолжаются выплаты по программам ООН и Красного Креста", - говорится в сообщении.

Также за последние 7 месяцев в рамках совместного проекта Минреинтеграции, "Укрпочты" и международных организаций обеспечена выплата единовременной денежной помощи жителям деоккупированных территорий на общую сумму более 300 миллионов гривен.

Финансовая помощь Украине - последние новости

25 февраля 2023 года Всемирный банк объявил о дополнительное грантовое финансирование Украины.

26 февраля стало известно, что Королевство Саудовская Аравия выделит Украине пакет помощи стоимостью 400 миллионов долларов.

С начала полномасштабной войны России против нашей страны помощь США Украине в сфере безопасности, экономики, гуманитарной и социальной поддержки достигла около 50 млрд долларов.

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