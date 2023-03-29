С начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от Соединенных Штатов уже 15,5 млрд долларов в форме грантов.

Сегодня, 29 марта, до государственного бюджета Украины поступили грантовые средства в размере 1 млрд 253 млн долларов.

Как сообщили в Министерстве финансов, средства предоставлены Соединенными Штатами Америки через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

"Грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для ВПЛ), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников ГСЧС и работников высших учебных заведений", - говорится в сообщении.

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В Минфине отметили, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина получила от Соединенных Штатов уже 15,5 млрд долларов в форме грантов.

Грантовая помощь для Украины

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 марта, украинское правительство приняло распоряжение для получения в этом году второго гранта от США в размере 2,5 млрд долларов, которые поступят через проект Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития.

24 февраля Группа Всемирного банка объявила о дополнительном грантовом финансировании для Украины на сумму 2,5 миллиарда долларов. Средства предоставлены Агентством США по международному развитию (USAID) и являются прямой бюджетной поддержкой Украины для обеспечения непрерывности предоставления основных услуг и осуществления главных функций правительства в условиях продолжающейся войны.

С тех пор, как началась война, Всемирный банк в целом мобилизовал уже 20,6 млрд долларов на поддержку Украины. Из этой суммы 18,5 млрд долларов уже выплачено, это была помощь для более 12 млн украинцев.

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