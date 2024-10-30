Украинцев предупредили о подорожании гречки: сколько сейчас стоит килограмм

Отмечается, что в этом году закупочные цены подскочили в два раза.

В Украине растут цены на гречку. Уменьшение площадей под посев, сложные погодные условия привели к снижению объема и качества крупы.

Директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюк в комментарии "Укринформ" отметила, что в этом году почти вдвое выросли закупочные цены на гречку – до 15 тысяч гривень за тонну.

"Сейчас еще остатки прошлогоднего урожая гречки, и фермеры его придерживают, ожидая поднятия цены, чтобы дороже ее реализовать. И если до начала уборки нового урожая гречки мы покупали зерно примерно за 8-10 тыс. грн/т, то сейчас – это уже ориентировочно 15 тыс. грн/т", - рассказала Босюк.

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По ее словам, украинцам стоит ожидать повышения цен на гречку примерно до 40 гривень за килограмм.

"Сейчас ее спрогнозировать трудно, но ориентируемся, что будем отпускать ее по 30-35 грн/кг, а в торговых сетях она будет стоить ориентировочно 37-40 грн", - указала директор крупозавода.

В то же время она считает, что имеющихся запасов гречневой крупы хватит для покрытия спроса как в Украине, так и за границей.

Цены на гречку в супермаркетах Украины

В Auchan гречневую крупу можно купить на разве по 26,90 грн/кг.

В АТБ килограмм продукта обойдется в 27,90 гривни.

В Сильпо же цены на гречку стартуют от 28,19 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - послдение новости

Уже больше месяца, обновляя рекорды, в Украине дорожает картофель. На сегодня цены на овощ уже в три раза выше, чем в прошлом году. В то же время цены на капусту начали снижаться.

При этом рекорды подорожания демонстрирует огурец, цены на который растут третью неделею подряд. Также во фруктово-ягодном сегменте цены преимущественно росли.

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