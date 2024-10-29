Отмечатся, что на стоимость продуктов влияют различные факторы.

Цены на продукты в Украине растут уже не первый месяц. Одной из главных причин подорожания стали погодные условия летом 2024 года.

"Громадське" пишет, что год выдался тяжелым для яблочных деревьев из-за поздних заморозков, после которых пришли жара и ливни. В результате технические сорта постоянно дорожают, а среди элитных сортов слабый урожай.

Что касается молочных продуктов, то Украина все больше зависит от импорта. В первой половине октября только сливочного масла ввезли на 76% больше, кисломолочных продуктов - на 11%, сыров - на 5%. Данная ситуация способствует росту цен.

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Кроме того, может подорожать подсолнечное масло из-за роста цен на сырье, хотя пока что цена практически неизменна. Год оказался климатически тяжелым для микрогрина и салатов, а потому их предложение ограничено.

"Жаркая погода без дождей сказалась на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах ряда овощей и фруктов, что отразилось на их предложении. В частности, быстрее дорожали овощи борщового набора и помидоры, оставались высокими темпы роста цен на огурцы. Увеличение стоимости сырья и производственных затрат повлияло на цены на муку и крупы", - рассказали в НБУ.

Помимо этого, растут цены на картофель из-за повышенного спроса со стороны производителей чипсов и снеков.

Отмечается, что дальнейшее подорожание еды может спровоцировать приостановка бронирования военнообязанных мужчин для аграрных компаний.

"В сельском хозяйстве очень важна сезонность. И если мы в определенный период, например, сейчас, не сможем выполнить те или иные работы, то у нас останавливается этот вид деятельности. Я не думаю, что это повлечет за собой дефицит продовольствия в Украине. Но экономика страны в целом очень ослабнет. Так, у нас продовольствие вырастет в цене, но его будет достаточно", - заявил Леонид Козаченко, президент "Украинской аграрной конфедерации".

Цены в Украине - последние новости

В Украине стремительно дорожает буквально все. Лидером по подорожанию стали коммунальные услуги. Тарифы на воду, электроэнергию, газ прибавили 18,7%.

Кроме того, стабильно дорожают медицинские услуги - 11,9%. При этом увеличилась стоимость образования – на 12% в годовом исчислении.

Также рост цен коснулся и продуктов. За год капуста подорожала на 208,8%, картофель - на 88,8%, морковь - на 51%, свекла - на 38,6%, сливочное масло - на 24,9%, яблоки - на 20, 4%.

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