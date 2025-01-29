В Украине дорожает гречка: сколько сейчас стоит килограмм популярной крупы

Эксперт предупредила, что украинцам стоит быть готовыми к росту цен.

В Украине наметился рост цен на гречку. Эта популярная крупа может достигнуть своего пика уже через несколько недель.

Эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук рассказала ZN.ua, что ожидания, что волна подорожания начнется ближе к весне, не оправдались. Она отметила, что цены пошли вверх, как только закончились праздники.

"До отметки 75 гривень за килограмм, как это было в конце 2022 года, еще далеко. Однако потребителям следует быть готовыми к росту цен в ближайшее время", – сообщила Гук.

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Подорожание гречки вызвано несколькими факторами:

ростом производственных затрат;

влиянием сезонных колебаний;

ситуацией на аграрном рынке.

Цены на гречку в супермаркетах Украины

В Auchan крупу можно купить по 30,90 грн/кг.

При этом в АТБ гречку продают по 31,90 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены стартуют от 32,89 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук сообщила, что цены на продукты в Украине в первой половине 2025 года в основном будут расти. Ожидается, что подорожание составит от 10-15% до 50% и более.

Ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что в зимний период больше всего подорожали те продукты, которые в это время в нашей стране не производят, но они есть на хранении, и в первую очередь речь идет об овощах.

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