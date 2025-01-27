В сегменте зелени цены преимущественно росли.

На прошлой неделе цены на продукты в Украине снова изменились. После недлительного периода стабильности снова начали расти отпускные цены на картофель.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что верхняя ценовая граница на этот овощ поднялась с 23 до 26 гривень. Резкое сокращение запасов качественной продукции привело к подорожанию белокочанной капусты с 33-35 грн/кг до 35-38 и моркови – с 23-30 грн/кг до 25-32.

При этом наметилась тенденция к снижению отпускных цен на тепличные огурцы, хотя предложение овоща у местных тепличных комплексов весьма ограничено. Овощ подешевел с 120-160 гривень за килограмм до 95-145. Также дешевле, чем неделей ранее, продавался сладкий перец. Цены упали с 145-170 грн/кг до 140-145.

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В то же время цветная капуста подорожала с 130-140 грн/кг до 140-145, а брокколи продавалась дешевле – 130-145 гривень за килограмм, хотя неделей ранее цены были на уровне 145-150 грн/кг.

В сегменте зелени цены преимущественно росли. Так, укроп, петрушка и салат подорожали до 250 грн/кг. Исключение составил лишь зеленый лук, которые подешевел с 130-150 грн/кг до 70-140.

Во фруктовом сегменте, снизившиеся неделей ранее неделе цены на яблоко, вернулись на предыдущий уровень – до 23-35 гривень за килограмм. Поднялись цены и на груши – с 40-80 до 65-95 грн/кг. Киви подешевел с 100-120 грн/кг до 95-105.

Цены на продукты в Украине - прогнозы экспертов

Эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук сообщила, что цены на продукты в Украине в первой половине 2025 года в основном будут расти. Ожидается, что подорожание составит от 10-15% до 50% и более.

Ранее заместитель главы Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук отметил, что в зимний период больше всего подорожали те продукты, которые в это время в нашей стране не производят, но они есть на хранении, и в первую очередь речь идет об овощах.

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