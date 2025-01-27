Эксперт отметила, что разные продукты будут дорожать по-разному, а некоторые – даже подешевеют.

Цены на продукты в Украине в первой половине 2025 года в основном будут расти. Ожидается, что подорожание составит от 10-15% до 50% и более.

Эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук рассказала в комментарии ZN.ua отметила, что уменьшение урожая подсолнечника влияет на цену подсолнечного масла, и, вероятно, поэтому стоит ожидать подорожания этого популярного продукта. При этом эксперт напомнила, что в дефицит молока-сырья стимулирует рост цен на молочные продукты.

Гук указала, что спрос на сливочное масло на внешнем рынке обеспечиваеть высокие цены в супермаркетах Украины. В первом полугодии цены на сливочное масло останутся высокими, а в дальнейшем будут зависеть от глобальных трендов.

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В то же время она отметила, что цены на куриные яйца, после взлета до 8 гривень, начали падать из-за неудач производителей на внешнем рынке.

Что касается гречки, то цены на эту популярную крупу растут, но пока не дошли рекорда декабря 2022 года, когда она стоила 75 гривень за килограмм.

"Обычно цены на тот или иной продукт так и пытаются повторить предыдущий рекорд или превзойти его. В списке рекордсменов - соль, гречка, лук, картофель", - подытожила Гук.

Цены на продукты в Украине - послдение новости

Цены на овощи в Украине за неделю изменились разнопланово. Производители массово снижали цены на лук из-за ухудшения качества продукции в хранилищах. В то же время цены на сладкий перец продолжили расти, а также дороже, чем неделей ранее, продавались томаты.

При этом цены на морковь росли из-за высокого спроса на качественный овощ в условиях ограниченного предложения. Также подскочили цены на картошку из-за общего сокращения предложения местного картофеля.

В то же время наблюдается тенденция к снижению цен на тепличные огурцы, хотя предложение ограничено. Производители вынуждены идти на уступки из-за низкого спроса и ухудшающегося качества.

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