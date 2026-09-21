Арбузы и огурцы подешевели: как изменились цены на фрукты и овощи

Подорожали персики, сливы и дыни.

За прошедшую неделю оптовые цены на арбузы в Украине снизились с 10-20 до 10-12 грн/кг. В то же время стоимость дыни, напротив, ощутимо выросла – с 20–35 до 35–50 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

На 5 гривень снизилась стоимость килограмма огурцов – с 35-60 до 30-55 грн. Помидоры, в свою очередь, подорожали на те же 5 гривень – с 30-40 до 35-45 грн/кг.

Среди овощей для борща подорожала белокочанная капуста – с 18–22 до 20–25 грн/кг, тогда как остальные овощи, кроме картофеля, подешевели. Свекла подешевела на 1 гривню – с 14–16 до 13–15 грн/кг, а диапазон цен на морковь и репчатый лук расширился – с 12–15 до 10–15 грн/кг и с 14–16 до 12–16 грн/кг соответственно.

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Цены на картофель не изменились – оптом его продолжают продавать в среднем по 11–13 грн/кг. Цветная капуста подорожала с 40–45 до 45–55 грн/кг, а пекинская – с 35–50 до 45–55 грн/кг. Брокколи, напротив, подешевела с 65–85 до 55–65 грн/кг.

В фруктовом сегменте подорожали персики с 50–90 до 65–100 грн/кг и сливы – с 15–35 до 20–40 грн/кг. Диапазон цен на виноград сократился с 50–140 до 60–120 грн/кг, а груша стала более доступной – ею торгуют по 25–60 грн/кг вместо 30–60 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Оптовые цены на морковь в Украине снижаются уже шесть недель подряд из-за стремительного роста предложения этого овоща на рынке. В то же время, несмотря на длительное подешевение моркови, овощ по-прежнему стоит в среднем на 32% дороже, чем год назад.

При этом цены на лук в Украине на прошлой неделе снизились до 12–18 грн/кг. Несмотря на снижение цен, лук стоит в среднем на 35% дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

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