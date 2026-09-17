Морковь дешевеет уже шесть недель подряд: сколько сейчас стоит овощ

Предложение овощей на рынке стремительно растет.

Оптовые цены в Украине на морковь снижаются уже шесть недель подряд. Только за последнюю неделю стоимость моркови упала в среднем на 10% – до 9–15 грн/кг, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Снижение цен на морковь связано со стремительным ростом предложения этого овоща на рынке. Фермерам необходимо реализовать достаточно большие объемы продукции средних сортов, не подлежащей длительному хранению.

В то же время спрос в данном сегменте остается довольно сдержанным. Как отмечают производители, розничные сети и оптовые компании отказываются от закупок крупных партий моркови, ссылаясь на низкие темпы сбыта в розницу.

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Характерно, что, несмотря на длительное снижение цен на морковь, овощ по-прежнему стоит в среднем на 32% дороже, чем год назад. Впрочем, морковь в этом году может дешеветь и дальше, если спрос на неё останется на текущем уровне.

Цены на морковь в супермаркетах Украины

Морковь в "Сильпо" стоит 17,5 гривни за килограмм.

Морковь на развес в "Варус" продают по 15,9 грн/кг.

В АТБ овощ продают по 15,89 грн/кг.

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Что касается цен на еще один овощ борщевого набора – репчатый лук – то с ними неделю назад наблюдалась обратная ситуация. Овощ начал активно дорожать из-за высокого спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время предложение высококачественного лука было достаточно ограниченным, что объяснялось желанием фермеров заложить максимальные объемы такой продукции на хранение.

На продовольственных ярмарках в Киеве в начале осени традиционно больше всего предлагают к продаже виноград. В тройку лидеров по предложению входят также персик и слива, которую в основном продают довольно дешево.

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