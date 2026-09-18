Цены на лук в Украине пошли вниз: сколько стоит килограмм

Предложение овощей на рынке резко возросло.

Оптовые цены в Украине на репчатый лук уже снизились до 12–18 грн/кг, что в среднем на 10% дешевле, чем неделей ранее, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Главным фактором подешевения лука стало начало уборки поздних сортов овоща, что привело к существенному увеличению предложения данной продукции на рынке. В то же время фермеры стараются в основном продавать тот лук, который не подлежит длительному хранению из-за определенных качественных параметров.

Несмотря на недавнее снижение цен, лук стоит в среднем на 35% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. В целом урожай качественного лука в текущем сезоне существенно сократился из-за неблагоприятных погодных условий.

Видео дня

Цены на лук в супермаркетах Украины

Репчатый желтый лук в "Сильпо" стоит 20 гривень за килограмм.

В Varus на лук действует скидка 10%, поэтому его продают по 17,9 грн/кг вместо 19,9 грн/кг.

Лук репчатый в АТБ продается по цене 19,59 грн/кг.

Цены на продукты в Украине – последние новости

Следует отметить, что неделю назад ценовой тренд на репчатый лук был обратным. Овощ начал активно дорожать из-за высокого спроса со стороны оптовых компаний и розничных сетей. В то же время предложения именно высококачественного лука на рынке было крайне мало.

Оптовые цены на морковь в Украине снижаются уже шесть недель подряд из-за стремительного роста предложения овоща на рынке. В то же время, несмотря на длительное подешевение моркови, овощ по-прежнему стоит в среднем на 32% дороже, чем год назад.

Вас также могут заинтересовать новости: