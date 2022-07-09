На данный момент в Украине ограничено предложение гречки.

Украина в состоянии обеспечить внутреннюю потребность практически во всех продуктах питания.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По словам эксперта, среди бакалейной группы наблюдается определенная ограниченность предложения гречки, однако эта проблема, по ее мнению, будет решена по мере поступления урожая нового года.

Также в этом году с опозданием практически на месяц начали поступать молодые овощи урожая этого года (морковь, свекла, кабачки). Эксперт напомнила, что в предыдущие годы они поступали раньше из южных областей нашей страны, которые сейчас частично временно оккупированы.

"В этом году предложение ограничено, и по мере созревания и поступления овощей из других областей цена будет постепенно снижаться", - отметила Светлана Литвин.

Напомним, в Украине из-за войны цены на продукты растут постоянно. Еще с мая наблюдается рост цен на гречку. Хотя эксперты прогнозируют падение ее стоимости уже осенью, пока что ее цена остается высокой.

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