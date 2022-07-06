Сообщается, что в некоторых магазинах цена за килограмм гречки доходит до 115 грн.

В Украине из-за войны цены на продукты растут не по дням, а по часам. Еще с мая наблюдается рост цен на гречку. Хотя эксперты прогнозируют падение ее стоимости уже осенью, пока что ее цена остается высокой.

Так же одним из самых востребованных товаров в Украине является соль. Ее поставки нестабильны из-за того, что украинское предприятие "Артемсоль" приостановило работу. Это вызвало ажиотаж среди украинцев и как следствие - повышение стоимости.

Как пишет "Хвиля", по состоянию на сегодня цены на соль в украинских супермаркетах варьируются в пределах 27,90-59,80 грн/кг.

Так, в Novus соль продается в среднем по 24,99 грн/кг. В АТБ ее реализуют онлайн за 14,40 грн. Однако сейчас запасы исчерпались и пока заказать товар нельзя.

Что касается гречки, что ее цены в сети "Ашан" довольно-таки высокие: колеблются в пределах 68,90-88 грн/кг. В Novus крупа продается по 48,9 грн за 500-граммовую пачку или 97,80 грн/кг. В АТБ гречка доступна для интернет-заказа – по 99,90 грн/кг.

Аналитики отмечают, что в винницкой сети "Украинские товары" гречка обновила рекорд по стоимости: там ее предлагают по 115 грн за килограмм.

Дорожает и хлеб. Так, пшеничный батон в Ашане продается по 19,50 грн, а нарезной тостовый хлеб – по 23,50-31,10 грн. За батон в Novuse нужно заплатить 23,99 грн. Обычный нарезной и тостовый хлеб стоят 33,49-34,39 грн.

В АТБ хлебобулочные продукты традиционно дешевле и начинаются от 15,90 грн. За тостовый хлеб придется отдать 18,30 грн, а зерновой - 22,70 грн.

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