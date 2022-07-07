Если удастся разблокировать морские пути, то Украина сможет увеличить грузооборот до уровня прошлого года.

Первый тестовый корабль с украинским зерном выйдет из порта Одессы на следующей неделе, 14 июля. Об этом сообщил народный депутат из группы "Партия "За майбутнє" Анатолий Урбанский в эфире телеканала "Рада".

"Я сейчас нахожусь в своем округе, который непосредственно расположен в Измаильском районе, где расположены порты Измаил, Рени и Вилково. И каждый день я встречаюсь с трейдерскими компаниями, которые очень ждут открытия "Большой Одессы", что значительно улучшит логистические цепи для экспорта нашего зерна. Что касается переговоров, которые сейчас проходят на государственном уровне между Украиной и Турцией – я слышал, что на следующей неделе, примерно 14 июля из порта Одессы сможет выйти один тестовый пароход. И дальше будем смотреть, как это произойдет. Мы все надеемся, что все пройдет успешно, и тогда с каждым днем пароходов будет выходить все больше и больше. Дело в том, что "Большая Одесса" очень мощная, она заберет где-то примерно 70% урожая. Но мы временно потеряли Мариуполь, Бердянск, Херсон, также не работает порт в Николаеве. Нам нужно компенсировать этот грузооборот с помощью речных путей. И здесь у нас есть еще одна большая проблема. Это канал Сулина, который соединяет реку Дунай с Черным морем и который проходит через Румынию. Там очень большая очередь, сейчас более 100 судов-зерновозов стоят и ждут проведения через Сулинский морской канал. Но наше Министерство инфраструктуры решает этот вопрос, и я очень благодарен за это и господину министру Кубракову, и замминистра господину Васькову, которые каждый день на связи со своими коллегами из Румынии. Если удастся разблокировать морские пути, то мы сможем увеличить грузооборот до уровня прошлого года", - рассказал Анатолий Урбанский.

Кроме того, как отметил народный депутат, есть вероятность создания военного конвоя, который будет сопровождать зерновозы в порты Турции.

"Относительно обеспечения безопасности для морских путей - такой мировой опыт существует. Если помните, были нападения сомалийских пиратов в районе острова Сокотра, на выходе из Красного моря к Индийскому океану. Это была огромная проблема, поэтому на межгосударственном уровне было принято решение о создании военного конвоя, в котором также принимал участие украинский фрегат "Гетман Сагайдачный". Скорее всего, Россия согласится на такой конвой, если он будет исключительно со стороны Турции, с которой у нее дружеские отношения. Вместе с тем среди трейдеров ходят слухи, что Турция хочет брать 20% от мировой цены на тот товар, который будет находиться на наших торговых судах. Конвой будет сопровождать корабли в турецкие порты, где зерно будет разгружаться и уже дальше следовать в другие страны. То есть это прибавочная стоимость. Насколько я знаю, на это вряд ли согласятся украинские владельцы зерна", - отметил Анатолий Урбанский.

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