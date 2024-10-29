Отмечается, что украинцам придется больше платить даже за продукты.

В Украине стремительно растет стоимость буквально всего. Эксперты рассказали, за что придется выложить кругленькую сумму.

Издание "Громадське" пишет, что лидером по подорожанию стали коммунальные услуги. Тарифы на воду, электроэнергию, газ прибавили 18,7%.

Кроме того, стабильно дорожают медицинские услуги - 11,9%. При этом увеличилась стоимость образования – на 12% в годовом исчислении. Также рост цен коснулся и продуктов

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"Одним из факторов инфляции является урожай. Было достаточно жаркое лето, а это негативно повлияло на урожайность, цену отдельных продуктов, в частности овощей", - объяснил экономист Илья Несходовский, директор Института социально-экономической трансформации.

Так, за год капуста подорожала на 208,8%, картофель - на 88,8%, морковь - на 51%, свекла - на 38,6%, сливочное масло - на 24,9%, яблоки - на 20, 4%.

Что касается нефтепродуктов, то в Украине на ценах негативно отразилось повышение налогов, но были и сдерживающие факторы.

"Первый этап повышения акцизного налога на топливо с сентября отразился прежде всего на подорожании автогаза, в то же время низкие цены на нефть и высокие запасы сдерживали подорожание бензина и дизеля", - указали в НБУ.

Зарплаты в Украине - последние новости

В Украине в первом полугодии 2024 года выросла средняя зарплата штатных работников на 22,2% до 19 927 гривень.

Больше всего получают финансисты и работники IT-сферы. При этом самая маленькая заработная плата у работников сферы образования.

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