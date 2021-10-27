Ранее Тищенко насмешил украинцев собственной версией цен на продукты.

Журналисты побывали на столичном Бессарабском рынке и узнали, насколько реальные цены на продукты отличаются от тех, которые недавно озвучил нардеп-"слуга народа" Николай Тищенко.

Об этом пишет "Сегодня".

Выяснилось, что морковка на рынке в центре Киева стоит 50 гривень за килограмм, помидоры и лук - по 100. Килограмм чеснока и того более - 250 гривень.

Цены на мясо

В "рассказе" Тищенко особое место заняло мясо. От его версии реальные цены существенно отличаются: килограмм говядины стоит от 200 гривень, свинина - 140. Свинячьи ребра обойдутся в 130, печень - 59, антрекот – 180 гривень за килограмм. Утка обойдется в 180 гривень за килограмм, а излюбленное Тищенко сало - от 150 до 500 гривен за килограмм.

Сало на Бессарабском рынке

Продавщицы рынка подтвердили, что Тищенко покупает у них сало.

"Да, приходит сюда. Берет сало, мясо! Торгуется всегда до последнего", – говорит одна из них.

"Та знает он цены, зачем сказал такое вообще? Коля шо, дурак? Я даже не помню, в каком году килограмм говядины можно было купить за 50 гривен. Это просто нонсенс! Нигде таких цен нет! Ни на Бессарабке, ни на любом другом базаре!", - подтверждает другая.

По словам женщин, Тищенко на рынке покупает украинское сало стоимостью 250 гривень за килограмм.

Заявление Тищенко о ценах на рынке

Ранее Тищенко попал в новый скандал, заявив, что он не видит роста цен в Украине, потому что сам он покупает гречку за 12 гривень, а сало - за 50. Журналисты спросили "слугу" о ценах на продукты и поинтересовались, где он покупает себе еду. Оказалось, Тищенко очень любит Бессарабский рынок в Киеве. Туда он ходит за салом, которое якобы стоит от 50 гривень за килограмм. Откуда нардеп взял такие цены и где именно политик находит столь дешевое сало - он не сообщил.

Автор: Юрий Годован