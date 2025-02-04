Первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции удерживает Польша.

В 2024 году в Украину было ввезено агропродукции на 7,82 миллиарда долларов, что на 9,7% больше, чем в 2023 году. Самую большую долю в импорте заняла рыба и морепродукты.

Об этом сообщил ведущий научный сотрудник отдела аграрного рынка и международной интеграции Национального научного центра "Институт аграрной экономики", доктор экономических наук Богдан Духницкий.

В структуре зарубежных поставок в Украину товаров аграрного сектора традиционно доминируют несколько групп продуктов:

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рыба и морепродукты (929 млн долл.);

плоды, ягоды и орехи (866 млн долл.);

алкогольные и безалкогольные напитки (808 млн долл.);

различные пищевые продукты (549 млн долл.);

изделия из какао (505 млн долл.);

табачные изделия (490 млн долл.);

отходы, корма для животных (434 млн долл.),

семена и плоды масличных культур (430 млн долл.).

Эти продукты сформировали 64% стоимости импорта агропродукции нашей страной.

Основным поставщиком сельскохозяйственной продукции в Украину, как и раньше, был Европейский Союз. При этом доля стран ЕС шестой год подряд превысила половину отечественного импорта агропродовольства и составила 51,3%.

Начиная с 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украину удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственных товаров на сумму 925 млн долл. США, что на 3% меньше показателя 2023 года в 950 млн долл.

"Импорт продовольствия в Украину в 2024 году стал третьим в денежном выражении за время ее независимости, растет второй год подряд в условиях полномасштабного вторжения РФ на территорию нашего государства и демонстрирует определенную стабилизацию спроса на зарубежную продукцию, которая частично дополняет товарный ассортимент внутреннего рынка", - отметил Духницкий.

Цены на продукты в Украине - главные новости

В конце января цены на продукты в Украине снова изменились. После непродолжительного периода стабильности снова начали расти отпускные цены на картофель. Кроме того, резкое сокращение запасов качественной продукции привело к подорожанию белокочанной капусты и моркови.

Эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук отметила, что также в Украине наметился рост цен на гречку. Эта популярная крупа может достичь своего пика уже через несколько недель.

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