Почти 90% от общего объема экспорта осуществлялось с помощью морского транспорта.

За первые девять месяцев 2024 года объемы экспорта украинской аграрной продукции выросли более чем на четверть - на 9,9 млн тонн. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В ведомстве заявили, что всего за 3 квартала 2024 года Украине удалось экспортировать 48,9 млн тонн агропродукции общей стоимостью 10,5 млрд долларов США.

Нарастить экспорт аграрной продукции удалось благодаря восстановлению морского сообщения. 89% от общего объема экспорта осуществлялось с помощью морского транспорта.

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В Государственной таможенной службе отметили, что еще 9% агропродукции экспортировали с помощью железнодорожного транспорта. Остальные 2% перевозили на автомобильном транспорте.

В импорте аграрной продукции произошла обратная ситуация - 80% импортируемой агропродукции попало в Украину с помощью автотранспорта. Главной причиной этого является то, что продукцию импортировали из стран Европы, подчеркнули в ведомстве.

За первые девять месяцев 2024 года главную группу экспортируемых аграрных товаров составляли зерновые культуры - за это время было экспортировано 42,3 млн тонн агропродукции на сумму 7,1 млрд долларов. Значительную долю в экспортируемой продукции АПК составляли семена и плоды масличных растений - здесь показатели равны 5 млн тонн.

Атаки России по украинским портам

Отметим, что экспорт продукции АПК растет даже несмотря на то, что россияне активно пытаются уничтожить портовую инфраструктуру Украины.

УНИАН напоминает, что 14 октября РФ атаковала Одесский морской торговый порт, который является одним из крупнейших морских портов нашей страны. В результате удара были повреждены гражданские суда других стран. В частности, повреждения получило судно под флагом Палау OPTIMA.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер считает, что атаки по украинским портам могут привести к продовольственному кризису на Глобальном Юге, который рассчитывает на поставки зерна из нашей страны.

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