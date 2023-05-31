Ограничения могут продлить как минимум до конца октября.

Евросоюз может продлить ограничения на импорт зерна из Украины как минимум до конца октября. Об этом на встрече министров сельского хозяйства ЕС заявил европейский комиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский, пишут The Guardian и The Brussels Time.

Войцеховский предложил продлить торговые ограничения на импорт зерновых из Украины после 5 июня. Ограничения, по его убеждению, должны действовать как минимум до конца октября, а в идеале – до конца года, после сбора урожая. В ином случае в Европы возникнут огромные проблемы, считает еврокомиссар.

"В прифронтовых странах сейчас больше украинского зерна, чем в Украине", — сказал он журналистам.

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Европейский комиссар заявил, что Европейская комиссия еще не согласилась продлить ограничения, но он надеется, что ему "удалось убедить оставшиеся государства-члены в том, что это справедливо"

Продление ограничений осудил министр сельского хозяйства Украины Николай Сольский.

"Мы считаем, что их продление — неправильный курс действий, и мы против них", — сказал Сольский и добавил, что это сыграет на руку Москве.

Ограничения на импорт зерна из Украины - что нужно знать

На фоне отмены таможенных пошлин в мае 2022 года в ЕС, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария столкнулись с переизбытком украинской сельхозпродукции и в одностороннем порядке запретили импорт зерновых из Украины.

Европейская комиссия в конце апреля достигла соглашения с этими четырьмя государствами и Румынией, предусматривающее, что они смогут блокировать сбыт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на своей территории, но не будут препятствовать транзиту агропродукции в другие страны. Также ЕК выделила 100 млн евро помощи пострадавшим фермерам в пяти названных странах.

Министры сельского хозяйства 12 стран ЕС выразили "серьезную обеспокоенность" по поводу этой сделки Еврокомиссии и пяти восточных стран блока. Они потребовали от ЕС объяснений, как и почему Польше, Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии была предоставлена такая сумма средств.

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