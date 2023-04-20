Предложенный Еврокомиссией пакет зависит от того, отменят ли государства-члены свои односторонние меры.

Еврокомиссия привязала выдачу финансового пакета на 100 млн евро, который был предложен пяти государствам на фоне кризиса с украинским зерном, к отмене этими странами односторонних запретов.

Об этом объявили в своем заявлении вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис и еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский после встречи с представителями Болгарии, Венгрии, Польши, Словакии, Румынии, а также с Украиной, сообщает "Европейская правда".

Предложенный Еврокомиссией пакет мер включает второй транш финансовой поддержки пострадавших фермеров, исключительные защитные меры в отношении ключевых продуктов и меры, направленные на содействие транзиту украинского экспорта зерна через "коридоры солидарности".

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"Предложенный Еврокомиссией пакет зависит от того, отменят ли государства-члены свои односторонние меры. Мы подчеркнули важность быстрого соблюдения общего подхода ЕС, а не односторонних решений, чтобы избежать многочисленных запретов и решений, которые ставят под угрозу внутренний рынок", – заявили Домбровскис и Войцеховский.

Ситуация с украиинским зерном

15 апреля Польша запретила ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. Этот шаг является временным и пока продлится до 30 июня. Запрет касается и транзита агропродукции в третьи страны.

Такое же решение о временном запрете на ввоз зерна и ряда других сельхозпродуктов из Украины приняла Венгрия. 17 апреля решение о запрете на украинское зерно приняла Словакия.

18 апреля 2023 года Еврокомиссия заявила о намерении увеличить поддержку фермеров 5 стран. Сообщалось, что второй пакет поддержки Еврокомиссии для фермеров из пяти стран, включая Польшу, будет увеличен с 75 млн евро до 100 млн евро.

19 аппреля 2023 года Болгария заявил о том, что вводит запрет на импорт продуктов из Украины. В тот же день Венгрия расширила запрет на импорт продуктов из Украины. Запрет распространяется на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса.

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