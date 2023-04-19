Болгария приняла решение о введении запрета на импорт продуктов питания из Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Гылыб Донев, сообщает Bnr.bg.
Как говорится в сообщении, запрет не будет касаться транзитных товаров.
"Мы вынуждены принять эту национальную меру, потому что европейские органы все еще рассматривают адекватную меру. Мы рассчитываем на то, что Брюссель услышит и поймет позиции Болгарии, Польши, Чехии и Словакии. Мы солидарны с Украиной, но банкротство болгарских фермеров ничем не содействует ей", - заявил премьер-министр.
Ситуация с агроэкспортом из Украины
Экспорт дешевой агродукции из Украины стал причиной массовых акций протеста в ряде стран. Местные фермеры блокируют дороги, так как из-за ввоза украинского зерна они не могут реализовать собственную агропродукцию.
15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.
16 апреля 2023 года Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.
17 апреля стало известно, что и Словакия решила приостановить импорт зерна и других отдельных товаров из Украины. Словацким фермерам все труднее конкурировать с украинскими из-за дешевого импорта агропродукции. На этом фоне министерство призвало на правительственном уровне ввести более жесткие меры по регулированию импорта товаров из Украины.
18 апреля 2023 года Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна. Транзит зерна возобновят в ночь на 22 апреля.