Запрет не будет касаться транзитных товаров.

Болгария приняла решение о введении запрета на импорт продуктов питания из Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Гылыб Донев, сообщает Bnr.bg.

Как говорится в сообщении, запрет не будет касаться транзитных товаров.

"Мы вынуждены принять эту национальную меру, потому что европейские органы все еще рассматривают адекватную меру. Мы рассчитываем на то, что Брюссель услышит и поймет позиции Болгарии, Польши, Чехии и Словакии. Мы солидарны с Украиной, но банкротство болгарских фермеров ничем не содействует ей", - заявил премьер-министр.

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Ситуация с агроэкспортом из Украины

Экспорт дешевой агродукции из Украины стал причиной массовых акций протеста в ряде стран. Местные фермеры блокируют дороги, так как из-за ввоза украинского зерна они не могут реализовать собственную агропродукцию.

15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и другого продовольствия из Украины.

16 апреля 2023 года Венгрия запретила импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

17 апреля стало известно, что и Словакия решила приостановить импорт зерна и других отдельных товаров из Украины. Словацким фермерам все труднее конкурировать с украинскими из-за дешевого импорта агропродукции. На этом фоне министерство призвало на правительственном уровне ввести более жесткие меры по регулированию импорта товаров из Украины.

18 апреля 2023 года Украина и Польша договорились о разблокировании транзита зерна. Транзит зерна возобновят в ночь на 22 апреля.

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