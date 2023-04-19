В условиях российской морской блокады ЕС отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна в другие регионы мира. Однако часть зерна "осела" в Европе, что вызвало недовольство фермеров.

Еврокомиссия готова использовать чрезвычайные полномочия для запрета ввоза из Украины четырех продуктов - пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса, сообщает Польское радио со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.

Решение на уровне ЕС должно заменит односторонние решения Польши, Венгрии и Словакии, а также Болгарии и Румынии. Кроме того, Еврокомиссия объявила о начале расследования по ввозу из Украины в ЕС других "чувствительных продуктов".

Вопрос общеевропейского запрета планируется обсудить сегодня на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии и Словакии, а также Болгарии, Румынии и Украины.

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Запрет на импорт украинского зерна - главное

Накануне Венгрия, Болгария, Словакия и Польша ввели или только анонсировали введение запрета на транзит украинского зерна через свою страну.

Вместе с тем 18 апреля Украина и Польша якобы достигли понимания в вопросе транзита украинского зерна по польской территории.

В условиях российской морской блокады ЕС отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна в другие регионы мира. Однако часть зерна "осела" в европейских странах, что вызвало недовольство местных фермеров.

Волна протестов польских аграриев против экспорта украинского зерна привела даже к отставке польского министра сельского хозяйства Генрика Ковальчика.

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