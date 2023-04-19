Еврокомиссия готова использовать чрезвычайные полномочия для запрета ввоза из Украины четырех продуктов - пшеницы, кукурузы, подсолнечника и рапса, сообщает Польское радио со ссылкой на собственный источник в Брюсселе.
Решение на уровне ЕС должно заменит односторонние решения Польши, Венгрии и Словакии, а также Болгарии и Румынии. Кроме того, Еврокомиссия объявила о начале расследования по ввозу из Украины в ЕС других "чувствительных продуктов".
Вопрос общеевропейского запрета планируется обсудить сегодня на встрече вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии и Словакии, а также Болгарии, Румынии и Украины.
Запрет на импорт украинского зерна - главное
Накануне Венгрия, Болгария, Словакия и Польша ввели или только анонсировали введение запрета на транзит украинского зерна через свою страну.
Вместе с тем 18 апреля Украина и Польша якобы достигли понимания в вопросе транзита украинского зерна по польской территории.
В условиях российской морской блокады ЕС отменил все тарифы и квоты на транзит украинского зерна в другие регионы мира. Однако часть зерна "осела" в европейских странах, что вызвало недовольство местных фермеров.
Волна протестов польских аграриев против экспорта украинского зерна привела даже к отставке польского министра сельского хозяйства Генрика Ковальчика.