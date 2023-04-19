Запрет распространяется на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса.

Венгрия заявила о расширении запрета на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины.

Согласно решению правительства Венгрии, запрет распространяется на зерновые культуры, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса, сообщает Hirado.hu.

Всего в список попали 25 продуктов. Ограничения будут действовать до 30 июня 2023 года.

Видео дня

При этом страна не запрещает транзит продуктов из Украины. Также сообщается, что перевозчики, нарушившие транзитные условия будут оштрафованы на полную стоимость груза.

Запрет на импорт из Украины

15 апреля 2023 года Польша запретила ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. Введенный Польшей запрет касается и транзита агропродукции в третьи страны.

После Польши такое же решение о временном запрете на ввоз зерновых и масличных культур, а также ряда других сельхозпродуктов из Украины приняла Венгрия.

17 апреля решение о запрете на украинское зерно приняла Словакия, в тот же день появилась информация о том, что Венгрия может продлить запрет на ввоз украинского зерна.

19 апреля Болгария заявила о том, что вводит запрет на импорт продуктов из Украины. Запрет не будет касаться транзитных товаров.

Вас также могут заинтересовать новости: