Переговоры будут касаться темы продовольственного кризиса.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует провести телефонные переговоры с президентами Украины и России - Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

Как заявил президент Турции на открытии Всемирного форума TRT, переговоры будут касаться темы продовольственного кризиса.

"Прекращение поставок критически важных продуктов привело к глобальному продовольственному кризису. В воскресенье я проведу разговор с Путиным. Также я проведу разговор с Зеленским", - заявил Эрдоган и отметил важность поставок продовольствия голодающим странам.

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Экспорт украинского зерна:

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписала отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции Черным морем.

1 августа 2022 года из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

29 октября россияне заявили, что прекращают участие в реализации соглашений "зерновой инициативы" из-за якобы совершения Украиной "теракта" против кораблей Черноморского флота РФ в оккупированном Крыму.

218 судов фактически были заблокированы на своих текущих позициях.

ООН, Турция и Украина заявили о намерении продолжать экспорт продовольствия и согласовали движение 14 судов с украинским зерном в Черном море. В ООН подчеркнули, что черноморская зерновая инициатива остается в силе, даже несмотря на заявления Российской Федерации о выходе из соглашения.

2 ноября РФ объявила, что возвращается к выполнению обязательств в рамках "зернового соглашения".

14 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина может расширить зерновой коридор.

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