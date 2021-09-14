Аграрий Геннадий Бобов уверен, что стране необходимы стимулы для увеличения доли экспорта товаров с повышенным уровнем добавленной стоимости.

Украина в будущем увеличит экспорт агропродукции, но при этом государству необходимо стимулировать сектор переработки сырья и производства продуктов питания.

Об этом заявил президент группы компаний "Панда" Геннадий Бобов.

"Если мы посмотрим на статистику, то десять лет назад экспорт агропродукции был на уровне чуть менее $13 млрд. Пять лет назад Украина экспортировала уже на сумму в $15 млрд. Cегодня мы уверенно "взяли планку" в $22 млрд. и нам есть куда расти. Главное – государство должно создать условия для роста или хотя бы не мешать" - заявил он.

Аграрий уверен, что стране необходимы стимулы для увеличения доли экспорта товаров с повышенным уровнем добавленной стоимости. "Если мы посмотрим на структуру экспорта, то в основном это сырье – кукуруза, пшеница, рапс и так далее. Основное исключение – это растительное масло. Почему так? Потому что в свое время государство создало условия для производства и экспорта в этой отрасли. И плоды этого решения, в виде экспортной выручки, мы пожинаем до сих пор" - говорит Геннадий Бобов.

"Новые технологии, современная техника, агрономия и агрохимия приводят к тому, что урожаи увеличиваются. Но мы не полностью используем потенциальные возможности отечественной перерабатывающей промышленности и производства продуктов питания. Сырьевая экономика будет всегда менее эффективна чем экономика, основанная на переработке и производстве готовых товаров. Поэтому именно это направление должно стать сегодня основным для создания эффективной государственной политики" - отмечает участник рынка.

Автор: Иван Бойко