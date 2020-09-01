На этой неделе фермеры ожидают максимального снижения цен на арбузы / фото УНИАН
Сезон бахчевых в этом году завершается. Это связано с уменьшением площадей и плохими погодными условиями.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
"Сегодня последние партии арбузов продают по 1,5-3 гривни за килограмм. К тому же на этой неделе фермеры ожидают максимального снижения цен на эту ягоду", - говорится в сообщении.
Цены на дыню осталась на прошлогоднем уровне - по 3,5 гривни за килограмм.
Что этому предшествовало
- 21 августа, к терминалу в Переяслав-Хмельницкий прибыли 300 тонн херсонских арбузов, которые несколько дней отправили в столицу.
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