На этой неделе цены на арбузы и дыни должны снизиться, но ненадолго.

Сезон бахчевых в этом году завершается. Это связано с уменьшением площадей и плохими погодными условиями.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Сегодня последние партии арбузов продают по 1,5-3 гривни за килограмм. К тому же на этой неделе фермеры ожидают максимального снижения цен на эту ягоду", - говорится в сообщении.

Цены на дыню осталась на прошлогоднем уровне - по 3,5 гривни за килограмм.

Что этому предшествовало

21 августа, к терминалу в Переяслав-Хмельницкий прибыли 300 тонн херсонских арбузов, которые несколько дней отправили в столицу.

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Автор: УНИАН