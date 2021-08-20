На рынках Украины зафиксировано снижение цены на голубику.
Об этом сообщает Agroportal.ua.
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Как сообщает издание, цена начала снижаться из-за переполненного рынка и достаточно низкого качества ягоды.
"Упали до 100 грн и ниже. К тому же столкнулись с техническими проблемами, поэтому были вынуждены отдавать ягоду на заморозку", – рассказал глава СПК "Лига Агро" Александр Стогний.
Среди причин обвала цены эксперт назвал увеличение предложения, низкую покупательную способность населения и спекуляции оптовых покупателей.
Цена на голубику:
В июне в супермаркетах Украины продавалась местная тепличная голубика и импортные ягоды, стоимость которых в рознице достигала 400-550 грн/кг.
В сегменте фасованных ягод была представлена в основном голубика из Нидерландов, стоимость которой достигала 600-700 грн/кг.
По состоянию на 12 августа на украинских рынках самой дорогой ягодой была голубика. Второе место в рейтинге самых популярных ягод занимает малина.