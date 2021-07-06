Первые партии сейчас продаются на 20% дешевле, чем в прошлом году.

Украинские фермеры начали массовый сбор урожая голубики с открытого грунта и озвучили цены на первые партии ягод.

Как сообщают эксперты EastFruit, сезон голубики в этом году задержался на две недели, но начался с более низких цен.

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"На текущий момент цены на мелкооптовые партии голубики из местных хозяйств варьируются в диапазоне 250-350 грн/кг, что в среднем на 20% дешевле, чем на первые партии в предыдущем сезоне", – говорится в сообщении.

Тем временем, в супермаркетах Украины пока продается местная тепличная голубика и импортные ягоды, стоимость которых в рознице достигает 400-550 грн/кг.

В сегменте фасованных ягод представлена в основном голубика из Нидерландов, цены достигают 600-700 грн/кг.

Эксперты считают, что производство голубики в Украине в нынешнем году заметно увеличится, так как в плодоношение вступают все новые и новые плантации.

Уже сейчас оптовики плавно снижают цены как на местную, так и на импортную голубику. Сами производители ожидают, что цены на ягоды могут снизиться уже со следующей недели, поскольку предложение голубики на рынке резко вырастет.

Сезон малины в Украине

Сезон малины в Украине в 2021 году начался с опозданием и с ценами в полтора раза выше прошлогодних.

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Автор: Анна Нагорная