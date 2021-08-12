Эксперты ожидают, что цена на малину в этом сезоне будет выше на 30% по сравнению с прошлыми годами.

По состоянию на 12 августа на украинских рынках самой дорогой ягодой является голубика. Второе место в рейтинге самых популярных ягод занимает малина.

Об этом заявил глава ФХ "Эко Берри" Владимир Князевич, сообщает Agroportal.ua.

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В то же время в ООО "Диканьские ягоды" (Полтавская обл.) ожидают, что цена на малину в этом сезоне будет выше на 30% по сравнению с прошлыми годами.

"В этом году, как и в прошлом, цена на малину высокая. Это обычный рыночный процесс, который повторяется каждые 3-5 лет: сначала ягода очень дорогая, а затем — дешевая", — рассказал бизнес-партнер ООО "Диканьские ягоды" Сергей Стеценко.

Он добавляет, что когда цена низкая, у производителей уменьшается спрос на выращивание малины, а потом, когда ягоды становится на рынке мало, цена снова идет вверх, и все снова начинают ее сажать. И так по кругу.

По словам эксперта, в этом году ожидают за 1 кг малины более 4 евро.

Цена на голубику:

По состоянию на 6 июня в супермаркетах Украины продавалась местная тепличная голубика и импортные ягоды, стоимость которых в рознице достигала 400-550 грн/кг.

В сегменте фасованных ягод была представлена в основном голубика из Нидерландов, стоимость которой достигала 600-700 грн/кг.

Сезон малины в Украине

Сезон малины в Украине в 2021 году начался с опозданием и с ценами в полтора раза выше прошлогодних.

Автор: Елена Коваленко