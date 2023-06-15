Причиной такого резкого обвала цен является существенное увеличение предложения этой продукции из летних теплиц.

Сейчас украинские тепличные комбинаты отгружают огурец по 25-45 грн/кг, что в среднем на 23% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, причиной такого резкого обвала цен является существенное увеличение предложения этой продукции из летних теплиц южных регионов страны. Также на уменьшение цен, как считают игроки рынка, влияет то, что спрос в этом сегменте остается минимальным, что также вынуждает производителей снижать цены на огурцы.

Аналитики отмечают, что несмотря на очередное снижение отпускных цен, сегодня тепличный огурец в Украине стоит в среднем на 25% дороже, чем в аналогичный период 2022 года.

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При этом большинство ключевых игроков рынка считают, что негативный ценовой тренд в этом сегменте будет преобладать и в дальнейшем, если ситуация с темпами сбыта огурца не улучшится.

Цены на огурцы в Украине

Как сообщал УНИАН, в начале мая тепличные комбинаты Украины отгружали огурцы от 60 до 110 грн/кг - это примерно на 14% дешевле, чем в конце предыдущей недели.

Уже во второй половине мая производители предлагали огурцы по цене 55-90 грн/кг, что в среднем на 16% ниже, чем в конце предыдущей недели.

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