Предложение огурца на рынке стремительно растет.

Украинские тепличные комбинаты отгружают огурцы от 60 до 110 грн/кг, что в среднем на 14% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Очередное удешевление огурца на украинском рынке, по мнению продавцов, связано с тем, что большинство стационарных комбинатов уже вышли на полную мощность, вследствие чего предложение огурца на рынке стремительно растет. В то же время темпы сбыта в данном сегменте остаются относительно невысокими.

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По подсчетам экспертов, несмотря на удешевление тепличного огурца, сейчас данная продукция в Украине предлагается к продаже в среднем в 1,6 раза дороже, чем в начале мая прошлого года.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в марте на потребительском рынке выросли на 2,2%. Больше всего (на 17,3%) подорожали овощи.

По подсчетам Института аграрной экономики, в Украине за год полномасштабной войны пищевые продукты подорожали на 31,5%. Тем не менее, как прогнозируют аналитики, можно ожидать замедления роста и даже снижения средних потребительских цен на отдельные продукты питания по мере поступления продукции нового урожая.

Как сказал член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, в Украине уже начали снижаться цены на овощи, однако максимальное снижение будет в июне.

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