Стоимость лондонских фьючерсов на кофе робуста за последний год выросла примерно на 15 процентов.

Цены на кофе продолжат расти из-за изменения климата, перебоев с поставками и новых правил ЕС, которые увеличивают расходы производителей. Об этом сказал глава итальянской кофейной группы Lavazza Джузеппе Лавацца, сообщает Financial Times.

"Цены на кофе не снизятся, они останутся очень высокими. Цепь поставок кофе находится под значительным давлением", - сказал он.

Издание отмечает, что цена лондонских фьючерсов на кофе "робуста" сильно выросла за последний год. В частности, цена на кофе на полках британских супермаркетов выросла примерно на 15 процентов по сравнению с 2023 годом.

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По словам Лавацци, производители кофе были вынуждены повысить цены и уменьшить свою норму прибыли, поскольку стоимость сырья резко возросла из-за сокращения поставок вследствие изменения климата.

Цены на кофе - последние новости

Как сообщал УНИАН, цены на кофе бьют рекорды. Так, за первые шесть месяцев текущего года робуста подорожала примерно на 40%.

Издание Bloomberg пояснило, что засуха во Вьетнаме, крупнейшем экспортере робусты, нанесла ущерб урожаю и может привести к дефициту зерна уже четвертый год подряд.

В то же время Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, также планирует собрать более низкий, чем ожидалось, урожай сорта арабика.

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