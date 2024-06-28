Такого не было с 2008 года: цены на кофе бьют рекорды

Отмечается, что всему виной проблемы с урожаем во Вьетнаме и Бразилии.

Уменьшение предложения кофе привело к росту цен на рынке в этом году. За первые шесть месяцев текущего года робуста подорожала примерно на 40%.

Издание Bloomberg пишет, что засуха во Вьетнаме, крупнейшем экспортере робусты, нанесла ущерб урожаю и может привести к дефициту зерна уже четвертый год подряд. Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, также планирует собрать более низкий, чем ожидалось, урожай сорта арабика.

Сокращение поставок ведет к росту фьючерсных цен как в Лондоне, так и в Нью-Йорке. В то время как американские власти прогнозируют, что производство будет превышать спрос на 5,6 миллиона мешков, StoneX считает, что глобальный баланс будет более жестким, что может привести к волатильности на рынке, по словам Альберта Скаллы, старшего вице-президента по торговле.

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Наиболее активные фьючерсы на робусту на пути к самому большому ценовому скачку за первые шесть месяцев года, по крайней мере, с 2008 года. Арабика демонстрирует лучшее начало года с 2021 года.

Тем не менее, перспектива некоторого улучшения погодных условий во Вьетнаме и Бразилии в последние недели заставила ослабить ценовую хватку.

Цены на кофе - последние новости

В декабре 2021 года мировые цены на кофе взлетели до рекордного максимума.

В мае 2023 года оптовые цены на кофейные зерна сорта "Робуста" достигли самого высокого уровня за последние 12 лет.

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