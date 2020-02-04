Украина установила рекорд по экспорту овощей и фруктов

Самыми прибыльными товарами на экспорт стали грецкие орехи, ягоды и яблоки.

Украина по итогам 2019 года экспортировала плодоовощной продукции на рекордные 339 миллионов долларов.

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Об этом сообщает пресс-служба аналитической платформы EastFruit.

"В 2019 году Украина обновила исторический рекорд экспорта плодоовощной продукции, полностью оправившись от российского эмбарго, однако прекратив поставки на рынок России полностью", - отмечается в сообщении.

По мнению экспертов EastFruit, достижением Украины стал качественный прорыв в экспорте и расширение географии экспорта продукции - то есть существенно повысилась стоимость экспортируемой продукции и она стала поставляться в страны с высокими требованиями к качеству и безопасности, и, в то же время, по высоким ценам.

Экспорт овощей, фруктов, ягод и орехов, свежих, замороженных и сушеных принес Украине в 2019 году 339 миллионов долларов выручки - на 9,4% больше, чем в 2018 году, и на 20,1% больше, чем в 2017 году.

Главными товарными группами, обеспечивающими прирост экспорта украинской плодоовощной продукции, были в прошлом году грецкие орехи, ягоды и яблоки. Прирост выручки от экспорта яблок за два года превысил 150%, а экспорт орехов и замороженных ягод вырос примерно одинаково - на 37% за два года. При этом удельный вес этих трех ведущих категорий в общем экспорте плодоовощной продукции продолжал расти и достиг 70% в 2019 году.

Однако эксперты отмечают, что по объему экспорта плодоовощной продукции Украина не входит даже в число 50 мировых лидеров. Для примера, соседняя Польша экспортирует овощей и фруктов на 2,6 миллиарда долларов в год - в 8 раз больше, чем Украина.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2019 году увеличила экспорт продукции сельского хозяйства до 22,2 миллиарда долларов, что на 19% больше, чем годом ранее.