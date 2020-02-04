Экспорт вырос на 19%: Украина за год продала агропродукции на $22 миллиарда

Импорт сельскохозяйственной продукции в Украину увеличился на 14%, до 5,7 млрд долл.

Украина в 2019 году увеличила экспорт продукции сельского хозяйства до 22,2 млрд долл., что на 19% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

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При этом импорт аграрной продукции в Украину за прошлый год составил 5,7 млрд долл., что на 14% больше, чем в 2018 году.

"Внешнеторговый баланс агропродовольственной продукции составил 16,5 млрд грн, что свидетельствует о том, что Украина является нетто-экспортером этой продукции", - отмечается в сообщении.

Также в УКАБ сообщили, что в 2019 году доля агропродовольственной продукции в структуре общего экспорта из Украины составила 44% (39% в 2018 году), в то время как в структуре импорта 10% (9% в 2018 году).

В товарной структуре аграрного экспорта больше всего выросли поставки украинской продукции растениеводства – на 31%, или 3 млрд долл. При этом доля экспорта продукции растениеводства в общей структуре экспорта продукции АПК составляет 58%.

"Наращивание поставок продукции растениеводства произошло за счет увеличения экспорта кукурузы на 49%, или 1,7 млрд долл", - говорится в сообщении.

Также на 7%, или 202,9 млн долл., увеличился экспорт готовых пищевых продуктов. Больше в этой категории выросли поставки соевого шрота – на 89%, или 143,9 млн долл.

В товарной структуре импорта аграрной продукции в Украину увеличились закупки готовой продукции – на 279,4 млн долл. (на 12%) за счет закупки табака и хлебобулочных изделий. Также вырос импорт продукции растениеводства на 265,9 млн долл. (на 17%) за счет импорта картофеля и цитрусовых. Импорт продукции животноводства при этом увеличился на 153,5 млн долл. (на 17%) за счет закупки сыров, а также замороженной и свежей (охлажденной) рыбы.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукцией Украины в 2018 году увеличился на 1,7 млрд долл. - до 24,3 млрд долл. В частности, экспорт украинской продукции АПК составил рекордные 18,8 млрд долл., а импорт - 5,5 млрд долл.