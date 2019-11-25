Сезон сахароварения в Украине: сколько произвели заводы

Украинские заводы с начала сезона сахароварения произвели 1,2 миллиона тонн сахара.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 1,19 миллиона тонн сахара.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"По состоянию на 25 ноября изготовлено 1190,2 тысячи тонн сахара и переработано 7,95 миллиона тонн сахарной свеклы", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, всего по состоянию на текущую дату в Украине работает 31 сахарный завод из 32.

Как сообщал УНИАН, ранее в ассоциации "Укрцукор" сообщили, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020) могут вырасти на 18% - до 13 тысяч гривень/тонна из-за сокращения производства.

В ассоциации прогнозировали, что из-за сильных дождей и неурожая сахарной свеклы в Украине производство сахара в 2019 году может сократиться до 1,1 миллиона тонн.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 миллиона тонн.