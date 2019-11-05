Украина варит сахар: сколько уже произвели заводы

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения произвели 909,5 тыс. тонн сахара.

Украинские сахарные заводы с начала сезона сахароварения, который стартовал 1 сентября с запуском Радеховского сахарного завода, произвели 909,58 тыс. тонн сахара, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

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“По состоянию на 4 ноября изготовлено 909,58 тыс. тонн сахара и переработано 6,17 млн тонн сахарной свеклы”, – говорится в сообщении.

Согласно сообщению пресс-службы, всего по состоянию на текущую дату в Украине работает 31 сахарный завод из 32.

Как сообщал УНИАН, ранее в ассоциации "Укрцукор" сообщили, что оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020) могут вырасти на 18% - до 13 тыс. грн/тонна из-за сокращения производства.

В ассоциации прогнозировали, что неурожай сахарной свеклы в Украине из-за сильных дождей может привести к сокращению производства сахара в 2019 году до 1,1 млн тонн.

По данным НАСУ "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году сократились на четверть.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 млн тонн.