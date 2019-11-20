Сокращение производства молочки не повлияло на объемы ее потребления - эксперт

Одной из причин сохранения прежнего уровня потребления молочной продукции в Украине стало засилье фальсификата на полках магазинов.

Рынок потребления молочной продукции в Украине не уменьшился, несмотря на сокращение ее производства в 2019 году.

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Об этом на конференции "Молочный бизнес - 2019" сообщил председатель совета директоров Союза молочных предприятий Украины Вадим Чагаровский.

"В этом году стремительно вырос импорт. К примеру, до конца года Украина официально импортирует 20 тысяч тонн сыра... Рынок потребления не уменьшился. Сократилось производство - потому что в новых условиях наши производители не нашли решения, чтобы удержать своего потребителя", - сказал он.

По словам эксперта, потребление молочной продукции в Украине составляет 185 кг в год на душу населения.

"Потребление не сократилось еще потому, что появилось много фальсификата. Около 40% сливочного масла на наших полках - это фейки", - добавил Чагаровский.

Согласно представленному на конференции прогнозу, в этом году производство молока впервые за годы независимости Украины составит меньше 10 миллионов тонн - 9,7 миллиона тонн, и в целом сократится на 3,8%.

"Нам необходимы инвестиции, государственная поддержка. Налоги, которые платит отрасль, фактически перекрывают эту поддержку, поэтому у государства не должно быть вопросов, как выделить средства на развитие молочного скотоводства. Должно быть не разворовывание, а целевое дотирование молочного скотоводства", - сказал он.

Также Чагаровский представил стратегию реформирования отрасли, которая, в частности, предполагает создание новой экспортной линейки (инновационные продукты, продукты на немолочной основе - растительное молоко), и продукты для канала В2В с заменой составляющих молока, а также отказ от производства биржевых товаров (масла и сухого молока).

Как сообщал УНИАН, производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 миллионов тонн.

В государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 4 миллиарда гривень на поддержку аграриев.

В госбюджете Украины на 2019 год на поддержку АПК выделяется 5,7 миллиарда гривень.