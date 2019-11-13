Эксперты прогнозируют серьезный спад производства молока в Украине

Поголовье коров в 2019 году может сократиться на 4% - до 1,84 миллиона голов.

Производство молока в 2019 году впервые за годы независимости Украины может опуститься ниже 10 миллионов тонн - до 9,71 миллиона тонн, что на 3,5% меньше по сравнению с прошлым годом.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на информацию ведущего научного сотрудника отдела экономики аграрного производства и международной интеграции Ольгу Козак.

"При этом на предприятиях производство молока уменьшится на 1,3% – с 2755,5 тысячи тонн до 2 721 тысячи тонн. В хозяйствах населения производство молока сократится на 4,4% – с 7 308,5 тысячи тонн до 6 988 тысяч тонн", - говорится в сообщении.

По прогнозу Козак, поголовье коров может уменьшиться до 1,84 миллиона голов (-4,1%), в том числе: на предприятиях – до 440 тысяч голов (-5,9%), в хозяйствах населения – до 1,4 миллиона голов (-3,6%).

"Наиболее критичной является ситуация с поголовьем коров в сельскохозяйственных предприятиях. В 2018 году – впервые за время независимости Украины – они продемонстрировали прирост на 1,2%. Зато в текущем – вырезали почти 30 тысяч коров", - цитирует пресс-служба Козак.

Также эксперт спрогнозировала, что из-за сокращения производства перерабатывающие предприятия недополучат по сравнению с прошлым годом до 10% молока.

По словам Козак, цены на молоко в январе-сентябре текущего года выросли на 7,4% против аналогичного периода 2018 года и будут превышать мировые цены в ближайшее время.

"Внутренняя цена в Украине на качественное молоко уже давно соответствует, а в последние месяцы даже превышает мировые. Такая тенденция будет сохраняться до конца года. При таких условиях рентабельность производства молока на предприятиях в 2019 году ожидается на уровне 18-20%", - спрогнозировала Козак.

Как сообщал УНИАН, производство молока в Украине в 2018 году сократилось на 2% - до 10 миллионов тонн.

По прогнозам экспертов ННЦ "Институт аграрной экономики", производство молока в Украине до 2030 года может сократиться на 12,3% по сравнению с 2018 годом и составить 8,8 миллиона тонн.