АМКУ открыл еще одно дело против агрохолдинга МХП из-за повышения цен на курятину

По итогам 2019 года Антимонопольный комитет прогнозирует увеличение доли МХП на рынке курятины до 47%.

Антимонопольный комитет Украины открыл еще одно дело против агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП) Юрия Косюка из-за необоснованного повышения цен на курятину в июле-августе 2017 года.

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Об этом сообщила пресс-служба АМКУ со ссылкой на отчет о результатах исследования рынка курятины в Украине в 2016-2018 годах.

"Комитетом не обнаружены обоснованные причины для повышения цен на курятину производства группы МХП в июле-августе 2017 года. Поэтому против группы открыто еще одно дело по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке", - говорится в сообщении.

Также Антимонопольный комитет изучил влияние на рынок дотаций, выплаченных в 2017 году производителям курятины.

"Оценка показала, что оказанная государственная поддержка не привела к существенному изменению рыночных долей основных участников. Более того, доля группы МХП на рынке (в тоннах) в течение 2016-2018 годов уменьшалась, что объясняется экспортно-ориентированной политикой производителя. Вместе с тем, в денежном выражении объем продаж группы МХП на внутреннем рынке увеличивается за счет увеличения цен на мясо", - отмечается в сообщении.

По итогам 2019 года АМКУ прогнозирует увеличение доли МХП на рынке курятины до 47%.

В целом Антимонопольный комитет оценивает рынок первичной реализации курятины в Украине как высококонцентрированный, а МХП - как самого мощного участника с признаками монополиста с долями 55% в 2016 году, 46% в 2017 году, 45% в 2018 году.

Как сообщал УНИАН, в июне 2019 года Антимонопольный комитет Украины начал расследование действий крупнейшего производителя курятины в Украине - агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» по признакам злоупотребления монопольным положением.

Исследование АМКУ выявило, что «Мироновский хлебопродукт» практикует ограничительную торговую политику в отношении дистрибьюторов, субдистрибьюторов и партнеров, что может привести к нарушению структуры рынка курятины, существенному ограничению прав других участников, а также к навязыванию собственных правил поведения.

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – крупнейший производитель мяса птицы в Украине. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий. Земельный банк компании составляет около 370 тыс. гектаров.