Сахар в Украине может подорожать

Оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 МГ могут вырасти на 18% до 13 тыс. грн/тонна из-за сокращения производства — "Укрцукор".

Оптово-отпускные цены на сахар в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, сентябрь 2019 - август 2020) могут вырасти на 18% по сравнению с предыдущим маркетинговым годом в связи с сокращением производства этой продукции, сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

Читайте такжеУкраина увеличила экспорт сахара почти на 30%: тройка стран-покупателей

Согласно сообщению, по оценкам ассоциации, производство сахара в 2019-2020 МГ может составить 1,1-1,2 млн тонн, что на треть меньше, чем годом ранее.

"Такое уменьшение связано, прежде всего, с сокращением посевных площадей под сахарной свеклой и неблагоприятными погодными условиями. Засуха и отсутствие влаги в почве отрицательно сказались на развитии сахарной свеклы, и по состоянию на 1 августа сахарная свекла массово теряет вес ботвы, что, в свою очередь, приведет к низкой сахаристости», - цитирует пресс-служба заместителя главы правления ассоциации Руслану Яненко.

Однако, добавили в пресс-службе, рост и развитие сахарной свеклы подавляют не только неблагоприятные погодные условия, но и распространение болезней растений.

"Влага и холодная весна спровоцировали появление в хозяйствах цветушных корнеплодов, что приведет к снижению сахаристости и уменьшению массы корнеплодов, а это, в свою очередь, усложнит хранение и переработку свеклы. Такую сахарную свеклу нужно выкопать и отгрузить на заводы в первую очередь", - сказано в сообщении.

По оценкам ассоциации, в Украине в этом сезоне будет работать 32 сахарных завода.

Как сообщал УНИАН, ранее в ассоциации прогнозировали, что неурожай сахарной свеклы в Украине из-за сильных дождей может привести к сокращению производства сахара в 2019 году до 1,1 млн тонн.

По данным НАСУ "Укрцукор", посевные площади под сахарной свеклой в 2019 году сократились на четверть.

В этом году украинские аграрии начали сев сахарной свеклы 28 марта.

Украина за сезон сахароварения 2017-2018 МГ увеличила производство сахара на 6,5% - до 2,14 млн тонн.