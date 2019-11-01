Сразу в трех областях: в Украине зафиксированы новые вспышки чумы свиней

Африканская чума свиней зафиксирована в Донецкой, Николаевской и Кировоградской областях.

Специалисты ветеринарной медицины Украины зарегистрировали очередные случаи опасного вирусного заболевания животных - африканской чумы свиней в Донецкой, Николаевской и Кировоградской областях.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Согласно информации главных управлений Госпродпотребслужбы в указанных областях, с 18 по 31 октября на их территории зарегистрировано три случая. Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями.

В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения АЧС.

Как сообщал УНИАН, согласно опубликованному в январе 2017 года прогнозу Госпродпотребслужбы, если существующая тенденция к распространению АЧС сохранится, Украина к 2020 году потеряет более 1,2 миллиона свиней, или 4 миллиарда гривень, а непрямые расходы вырастут на 5-7,5 миллиарда гривень.

По данным Госпродпотребслужбы, количество случаев заболевания АЧС в Украине в 2018 году сократилось на 13% по сравнению с 2017 годом - до 145.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Для человека вирус АЧС опасности не несет. Заболевание передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Вирус уничтожается исключительно путем нагревания до высоких температур.