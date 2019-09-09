Во Львовской области сожгли почти 73 тысячи свиней из-за вспышки АЧС

По данным ГСЧС, ситуация контролируемая.

Свиноводческое предприятие «Галичина-Запад» (Львовская область) уничтожило 72,6 тыс. свиней из-за масштабной вспышки африканской чумы (АЧС). Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины во Львовской области.

Читайте такжеБеларусь из-за чумы ограничивает ввоз свинины из Львовской области

“По состоянию на 7 сентября в «Галичина-Запад» оборудовано 9 котлованов для утилизации свиней. Проводится сжигание 72569 свиных туш”, — сказано в сообщении.

Кроме того, чтобы остановить распространение АЧС, на месте работают четыре поста полиции и два поста для дезинфекции Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

По данным ГСЧС, ситуация контролируемая. Всего на предприятии насчитывалось около 100 тыс. свиней.

Как сообщал УНИАН, 17 августа на территории свинокомплекса «Галичина-Запад» в с. Кавское, Стрыйского района Львовской области были выявлены случаи заболевания животных африканской чумой свиней. После этого на свинокомплексе объявили сорокадневный карантин и заявили, что будет уничтожено все поголовье из 100 тыс. животных.

По прогнозам Ассоциации свиноводов Украины, производство свинины по итогам года может сократиться на 2% – до 9 тыс. тонн из-за распространения африканской чумы свиней.