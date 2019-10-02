Рада включила в повестку дня еще 38 законопроектов, в частности о рынке земли

Также это два правительственных законопроекта, касающихся внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины в связи с ратификацией соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений США "О дополнительных требованиях к иностранным счетам" (FATCA).

Верховная Рада включила в повестку дня второй сессии еще 38 законопроектов. Читайте такжеС иностранцами и инопланетянами: каким будет рынок земли в Украине Как передает корреспондент УНИАН, Верховная Рада приняла постановление "О внесении изменений в повестку дня второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва" (№ 2101-5). За данное решение проголосовали 253 народных депутата. Постановлением предусмотрено включить в повестку дня текущей сессии еще 38 вопросов. Среди них - ряд законопроектов, касающихся изменений в законодательство относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения. Также это два правительственных законопроекта, касающихся внесения изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины в связи с ратификацией соглашения между правительствами Украины и США для улучшения выполнения налоговых правил и применения положений США "О дополнительных требованиях к иностранным счетам" (FATCA). Также постановлением предусмотрено рассмотрение ряда законопроектов, касающихся внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс и совершенствования деятельности Государственной пограничной службы.

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