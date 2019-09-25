Кабмин подал в Раду законопроект об открытии рынка земли в Украине

Законопроектом предлагается с 1 октября 2020 года отменить запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

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Текст законопроекта опубликован на официальном сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке к документу, с 1 октября 2020 года предлагается отменить запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

При этом отмечается, что приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения смогут граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследственности с обязательством отчуждения участка в течение года.

Законопроект также предполагает определение минимальной стартовой цены продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки.

Кроме того, предполагается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, а также связанных с ним лиц. Так, ограничения не допускают приобретение в собственность более 15% сельскохозяйственных земель в области и 0,5% сельскохозяйственных земель в Украине.

Проект закона также обеспечивает преимущественное право арендатора на покупку земельного участка; обязанность государственного регистратора вносить информацию о стоимости вещных прав, в том числе прав пользования, в Реестр вещных прав; право граждан на выкуп земельных участков для ведения сельского (фермерского) хозяйства, которые им принадлежат на правах постоянного пользования и пожизненного унаследованного владения. Также предлагается возможность выкупа с рассрочкой до 5 лет по цене, которая равна нормативной денежной оценке таких земельных участков.

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Кроме того, согласно пояснительной записке, Закон Украины "О санкциях" должен быть дополнен новым видом санкций "запрет на приобретение в собственность" земельных участков. Отмечается, что такие санкции вводятся решением президента Украины по подаче Совета национальной безопасности и обороны Украины и утверждаются постановлением Верховной Рады. Под санкции могут подпадать иностранные государства, неопределенный круг лиц некоторой деятельности (секторальные санкции) и отдельные юридические лица.

В пояснительной записке также отмечается, что реализация проекта закона не требует дополнительного финансирования из государственного и местного бюджетов, а также других дополнительных затрат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 сентября, Кабмин утвердил первый законопроект об открытии в Украине рынка земли.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства 23 сентября обнародовало проект закона о рынке земли для общественного обсуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

Кабинет министров планирует открыть рынок земли с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.